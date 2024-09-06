Жителям Подмосковья дали советы по уходу за кожей осенью

Осенью особенно важно ухаживать за кожей, потому что она начинает испытывать стресс из-за дефицита солнечного света. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, делает ее уязвимой. Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу», — уточнила врач.

Помимо этого, она рекомендует самостоятельно ухаживать за кожей. В частности, использовать увлажняющие средства с богатым составом, включать в рацион питания больше фруктов и овощей. Кроме того, важно наносить защитный крем, особенно в ветреную и влажную погоду, и носить головной убор. По возможности лучше посетить дерматолога и косметолога, которые подберут средства с учетом особенностей и потребностей кожи, заключила Авербух.

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