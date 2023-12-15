ЛОР объяснил, как правильное дыхание на морозе предотвращает болезни

Врач напомнил россиянам, почему на холоде нужно дышать «по-особому», беречься от ветра, а также чаще стирать шарфы и балаклавы.

Зима — время усиленной помощи иммунитету. Это значит, что нужно не только корректировать свой рацион в более полезную сторону, но и помнить о ряде важных правил во время нахождения на улице. Врачи уверены, что все кроется в дыхании на морозе: при резком поступлении холодного воздуха в горло и легкие, они ослабевают и лучше пропускают инфекции.

Как объяснил врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин в беседе с сайтом aif.ru, воздух должен быть теплым, чего можно достичь при вдыхании через нос. Делать это нужно медленно, чтобы все успевало прогреться. Глубоко и быстро дышать на морозе нежелательно, ведь в таком случае холод достигнет дальних стенок легких. По той же причине не рекомендуется увлекаться бегом зимой.

«Высший пилотаж правильного дыхания ртом — вытянуть губы в трубочку и приподнять язык к небу. Так воздух медленнее проходит через верхние дыхательные пути и лучше согревается», — сообщил специалист.

При сильном холодном ветре можно закрывать лицо рукой или опустить голову, но лучше всего избегать попадания под прямые потоки.

Хорошо прогревают воздух балаклавы и шарфы, но врач предупреждает, что их нужно чаще стирать. В них быстро скапливается конденсат, который становится уютной средой для развития бактерий.

Шубин напомнил, что зимой важно утепляться, особенно плотно закрывать грудную клетку, шею и голову. Их переохлаждение снижает иммунитет, соответственно, человек болеет чаще.