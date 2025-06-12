Лос-Анджелес готовится к очередной волне протестов

Лос-Анджелес готовится к очередной волне протеста против миграционной политики действующих властей.

Коммунальщики пытаются привести в порядок стены, отмывая их от граффити, владельцы магазинов заколачивают витрины фанерами, чтобы защитить их от возможных погромов, сообщает РИА Новости.

После комендантского часа (20:00-06:00 по местному времени) ситуация в городе стабилизировалась. В центре Лос-Анджелеса много людей, работают рестораны, ходит общественный транспорт.

Рядом с городской ратушей проходят немногочисленные мирные протесты. Сотрудники полиции пока не вмешиваются в ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в Лос-Анджелесе начались погромы на фоне протестов.