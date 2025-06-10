В Лос-Анджелесе начались погромы на фоне протестов

В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты, превратившиеся в вооруженные столкновения и акты вандализма, передает РИА Новости. Протестующие начали громить магазины и разбивать витрины.

Акция началась 7 июня изначально как мирный митинг в знак протеста миграционной политике президента США Дональда Трампа, а также рейда, проведенного полицией по выявлению нелегальных мигрантов в калифорнийском городе. Однако спустя несколько дней «мирные митинги» превратились в хаос.

Как передает РИА Новости, известен случай, когда группа неустановленных молодых людей ворвалась в суши-магазин, где разгромила имущество и нанесла значительный ущерб его владельцу.

Кроме того, протестующие возвели на улицах американского города баррикады из мусорных баков и заграждений. Ранее ситуацию в Лос-Анджелесе прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, назвав митинги «гражданской войной».

Чтобы оттеснить участников митинга, полиция начала использовать шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. По решению Трампа в Лос-Анджелес были введены силы Национальной гвардии в количестве 2 тыс. бойцов.

Против введения войск Нацгвардии ранее выступил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который обвинил Белый дом в нарушении Конституции США. Власти штата уже подали иск против американского президента.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал с хронологией массовых протестов в Лос-Анджелесе и описанием причин произошедшего.