«Лоси, ондатры и бобры в восторге»: на Яузских болотах зацвел редкий белокрыльник

В национальном парке «Лосиный остров» на Яузских болотах расцвел белокрыльник болотный — изящное растение, которое специалисты называют одним из индикаторов здоровья водно-болотных угодий. Как сообщили в официальном Telegram-канале парка, его появление свидетельствует о стабильности местной экосистемы.

Несмотря на свою скромную красоту, белокрыльник играет важную роль в жизни дикой природы. Его охотно поедают лоси, ондатры и бобры, а насекомые-опылители собирают с него нектар. После завершения цветения растение обогащает почву ценной органикой, поддерживая естественный круговорот веществ на болотах.

В парке призвали посетителей любоваться цветением на расстоянии — так прогулка будет приятной, а нежные цветы останутся нетронутыми. Белокрыльник болотный занесен в региональные Красные книги нескольких субъектов России как вид, нуждающийся в охране.