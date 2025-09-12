Лотерейный обман: банкротство компании оставило победителей без миллионов

В США десять победителей лотерей оказались на грани финансового краха из-за банкротства компании Publishers Clearing House, которая регулярно проводила всемирно известные лотереи, пишет издание People.

Отмечается, что проблема коснулась тех, кто выбрал вариант получения выигрыша частями в течение многих лет вместо единовременной выплаты.

Известно об истории 61-летнего Джона Уайли из Уайт-Сити, который в 2012 году выиграл право на ежегодные выплаты по $260 тыс. до конца жизни. Благодаря этому он смог досрочно выйти на пенсию и переехать к родственникам.

После прекращения выплат из-за банкротства компании Уайли столкнулся с невозможностью оплачивать ипотеку и трудностями при поиске работы в пожилом возрасте.

Publishers Clearing House подала заявление о банкротстве в апреле. Своих клиентов она уверяла, что выплаты победителям не прервутся.

Бывший старший вице-президент компании Даррелл Лестер раскритиковал организатора лотерей и обратился ко всем, кто в них участвует, с советом всегда выбирать единовременную выплату при победе.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн руб. в лотерее.