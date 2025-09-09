Пенсионер из Подмосковья выиграл 33 млн руб. в лотерее

Житель Подмосковья стал одним из победителей лотереи «Мечталлион», выиграв 33 млн руб., сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Отмечается, что мужчина приобрел билет в одном из супермаркетов российской сети. В августовском тираже разыгрывалось более 100 млн руб. и суперприз разделили между тремя участниками.

Пенсионер рассказал, что редко покупает лотерейные билеты, но всегда верит в удачу. Его лотерейная история началась еще в советское время, когда он выиграл 300 руб. — по тем временам значительную сумму.

Сейчас его планы на выигрыш масштабны. Мужчина хочет достроить дачу на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Московской области и купить машину дочери.

