Ловля карася в сентябре: лучшие наживки, места стоянки и советы эксперта Сергея Тарновского

С приходом сентября поведение карася в водоемах существенно меняется. Из-за постепенного похолодания воды рыба становится менее активной, уходит с совсем мелких участков и переключается на более питательный животный корм. Эксперт по рыбной ловле Сергей Тарновский рассказал, как адаптировать снасти и наживки для успешного лова в начале осени. Об этом пишет REGIONS .

Главные наживки для осенней ловли

Специалист советует убрать привычный хлеб и растительные насадки на задний план и сделать упор на животный корм, особенно во второй половине месяца:

Основной выбор: Навозный червь, опарыш и мотыль.

Уловистые комбинации: Отлично показывает себя «бутерброд» из двух опарышей с добавлением небольшого кусочка червя при капризном клеве.

Растительные насадки: Хлеб, тесто или манка могут сработать только в отдельные теплые сентябрьские дни на хорошо знакомых рыбе локациях.

Где и когда искать карася

Осенью карась уходит от совсем мелких зон, промерзающих за ночь, но и на максимальную глубину сразу не смещается.