Ловля карася в сентябре: лучшие наживки, места стоянки и советы эксперта Сергея Тарновского
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С приходом сентября поведение карася в водоемах существенно меняется. Из-за постепенного похолодания воды рыба становится менее активной, уходит с совсем мелких участков и переключается на более питательный животный корм. Эксперт по рыбной ловле Сергей Тарновский рассказал, как адаптировать снасти и наживки для успешного лова в начале осени. Об этом пишет REGIONS.
Главные наживки для осенней ловли
Специалист советует убрать привычный хлеб и растительные насадки на задний план и сделать упор на животный корм, особенно во второй половине месяца:
- Основной выбор: Навозный червь, опарыш и мотыль.
- Уловистые комбинации: Отлично показывает себя «бутерброд» из двух опарышей с добавлением небольшого кусочка червя при капризном клеве.
- Растительные насадки: Хлеб, тесто или манка могут сработать только в отдельные теплые сентябрьские дни на хорошо знакомых рыбе локациях.
Где и когда искать карася
Осенью карась уходит от совсем мелких зон, промерзающих за ночь, но и на максимальную глубину сразу не смещается.
- Перспективные места: Границы донной растительности и чистой воды, заросли камыша, участки возле коряг и бровки с небольшими перепадами глубин.
- Лучшее время: Утренние часы после первого прогрева воды или солнечная дневная погода.
- Прикормка: Важно не перекармливать место. В прохладной воде метаболизм рыбы замедляется, и избыток корма быстро насытит карася, уничтожив клев.