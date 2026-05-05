Ловушка авторитета: что отвечать «сотруднику ФСБ», чтобы сохранить свои миллионы

Психолог Родион Чепалов раскрыл механизмы манипуляции сознанием, которые используют преступники, и рассказал, как простые привычки могут спасти ваши сбережения. Об этом пишет Лента.ру.

Почему мы верим мошенникам: механизмы психики

В интервью «Ленте.ру» психолог Родион Чепалов пояснил, что мошенничество строится не на глупости жертвы, а на базовых инстинктах. В момент обмана у человека отключается рациональное мышление из-за сильных эмоций. Основными факторами уязвимости эксперт назвал стресс и перегрузку: уставший человек хуже проверяет информацию. Также работают магическая сила авторитета (доверие к «сотрудникам органов») и инстинктивный страх (сообщения об угрозе деньгам). Мошенники мастерски используют «эффект срочности», не давая жертве времени на раздумья.

Четыре типа классических схем

Чепалов классифицировал основные подходы манипуляторов:

«Пугалки»: давление на страх потери имущества или свободы.

«Выгода»: обещания легкого заработка, бонусов или сверхприбыльных инвестиций.

«Забота»: имитация помощи в решении выдуманной проблемы.

«Социальное давление»: создание иллюзии, что «все так уже сделали», чтобы вызвать чувство доверия.

Практические советы по защите

Главная рекомендация психолога — сделать паузу. Даже пять минут тишины возвращают способность мыслить критически. Если звонят из «банка», необходимо положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальному номеру. Важно ввести личный запрет на любые действия под давлением: если вас торопят — это 100% опасность. Чепалов советует разделять эмоции и решения: в состоянии возбуждения или страха любые финансовые операции должны быть табу.

Семейная безопасность и техническая поддержка

Особое внимание стоит уделить пожилым родственникам, которые привыкли доверять авторитетам. Эксперт рекомендует договориться в семье о правиле: любые денежные вопросы обсуждать с родными перед совершением транзакций. Параллельно с психологической защитой важна и техническая. IT-эксперт Артем Геллер напомнил, что на современных смартфонах (iOS и Android) можно установить родительский контроль и пароль на покупки, что защитит бюджет от случайных трат или скачивания опасных приложений детьми.