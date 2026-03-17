Ловушка для сбережений: экономист объяснил, почему долгосрочные вклады стали опасны

Правительство России поставило амбициозную цель: к 2030 году довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Планируется, что это обеспечит промышленность длинными кредитами и подстегнет экономику. Однако экономист Михаил Беляев в беседе с REGIONS предупредил: для рядовых россиян такая стратегия может обернуться финансовой ловушкой. В нынешних условиях открывать вклады на годы вперед не просто невыгодно, а рискованно.

Идея правительства выглядит стройно и логично: если у банков будут долгосрочные ресурсы, они смогут кредитовать промышленность на годы вперед, заводы будут строить, экономика — расти. Но есть одна проблема — сами граждане и банки в эту стройность пока не верят.

«Сейчас преобладают краткосрочные сбережения, потому что есть определенная неуверенность у населения и банков в том, как будут развиваться события в дальнейшем», — констатирует экономист Михаил Беляев.

Финансовые учреждения, по словам эксперта, не готовы предлагать клиентам выгодные условия на длинный срок, поскольку сами не понимают, что будет с экономикой завтра, не говоря уже о следующем годе. Чтобы платить проценты по вкладам, банкам нужно зарабатывать на кредитах. А с долгосрочным кредитованием в текущих реалиях тоже все непросто.

Но главный подвох кроется в процентных ставках. Обычно работает железное правило: чем дольше срок вклада, тем выше ставка. Банк платит клиенту за стабильность. Однако сейчас российский финансовый рынок живет по перевернутым законам.

«По краткосрочным депозитам и вкладам ставка больше, чем по долгосрочным. Тут уже вступают в действие опасения самих банков относительно общей ситуации», — считает экономист.

Проще говоря, банки боятся брать на себя долгосрочные обязательства под высокий процент. Вдруг через полгода ключевая ставка рухнет, а им придется платить вкладчикам по старым, завышенным тарифам? Поэтому длинные деньги сегодня предлагаются под меньший процент, чем короткие. Для вкладчика это абсурд, но такова реальность.

Еще один риск, о котором предупреждает экономист, связан с возможным снижением ключевой ставки Центробанка. Если завтра ставка пойдет вниз, те, кто открыл вклад на год под хороший процент, окажутся в выигрыше. Но если ставки вырастут (а исключать нельзя ничего), вкладчик останется с низким процентом на весь срок и будет наблюдать, как новые клиенты банка получают гораздо больше.

Фиксированная ставка гарантирует сохранение доходности: если был открыт вклад под 15% годовых, банк будет выплачивать их до конца срока, даже если рыночные ставки упадут. Однако у этой медали есть оборотная сторона. При росте ставок на рынке нельзя будет забрать деньги досрочно без потери накопленных процентов, а условия пролонгации через год могут оказаться невыгодными.

Экономист Михаил Беляев отмечает, что текущая нестабильность делает долгосрочное планирование бессмысленным. Оптимальным решением сейчас выглядят вклады на несколько месяцев. Пока рынок лихорадит, длинные депозиты остаются рискованным инструментом, подходящим лишь тем, кто готов мириться с низкой доходностью ради призрачного спокойствия.

Ранее сообщалось, что эксперт прокомментировал массовую продажу ипотечных квартир.