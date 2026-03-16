Россияне массово продают ипотечные квартиры: эксперт раскрыл, что реально стоит за громким заявлением

Массовой продажи взятых в ипотеку квартир сейчас нет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил директор компании Жилфонд Александр Чернокульский.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России сообщили, что в конце 2025 года резко увеличился объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за счет продажи заложенного жилья. Как пишет издание, россияне стали вдвое чаще продавать ипотечную недвижимость из-за долгов по жилищным кредитам. Как отметил эксперт Чернокульский, делать вывод о массовой продаже ипотечных квартир из статистики Центробанка некорректно.

«Досрочное погашение кредитов — это совершенно нормальная практика, и часто такое действительно происходит в результате продажи квартиры. Но совсем другой вопрос, по какой причине эта квартира продается», — отметил он.

По его словам, если человек оформляет ипотеку на 25-30 лет, то вполне естественно, что через семь-десять лет он может продать жилье и погасить кредит, поскольку за такой длительный период семейные обстоятельства могут значительно измениться.

«Часто покупатель закрывает старую ипотеку, чтобы, например, немного добавить и приобрести новое жилье. Иногда добавляют также из заемных средств — то есть, берут новую ипотеку, для чего чаще всего нужно закрыть старую. При этом сейчас реализация квартиры в залоге банка стала достаточно простой операцией, практически это рутинная сделка купли-продажи. Поэтому подобных сделок на рынке много», — поделился специалист.

При этом ситуация с ипотечным кредитованием показывает лишь рост, подчеркнул эксперт. В частности, по данным Банка России, на конец года пришлось закрытие ипотеки на 425 млн рублей — треть от подобных сделок за весь год.

«Точных данных ЦБ по сумме взятых ипотек за этот же период, пока, насколько нам известно, нет. По предварительным данным, в четвертом квартале российские банки выдали ипотечных кредитов примерно на 1,7 трлн рублей. За весь год объем составил 4,4 трлн рублей, при этом за январь–сентябрь — 2,6 трлн рублей. То есть, количество выданных кредитов в четвертом квартале также существенно выросло. И на 8% год к году, по данным на 1 января 2026 года, вырос объем задолженности по ипотечным кредитам — до 21,668 млрд рублей. Все это укладывается в общую картину роста активности на рынке. Берут ипотечных кредитов в России гораздо больше, чем погашают», — заключил Чернокульский.

