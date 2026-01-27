Ловушка для сына бизнесмена: раскрыты детали нашумевшего дела о похищении в Красноярске

В Красноярске расследование резонансного дела, в котором подросток под влиянием мошенников похитил у своего отца-бизнесмена 3 миллиона рублей, обрастает деталями. Журналисты RT выяснили подробности преступной схемы, в рамках которой злоумышленники сами арендовали квартиру для 14-летнего и организовали доставку инструментов для вскрытия сейфов.

По данным Следственного комитета, преступники несколько недель общались с подростком и 18-летней девушкой из Сургута, представляясь сотрудниками силовых структур. Они убедили молодых людей, что их аккаунты на «Госуслугах» взломаны, и вовлекли в «проверку безопасности», параллельно запугивая подростка проблемами для его семьи.

Когда дома никого не было, подросток и девушка с помощью болгарки вскрыли четыре сейфа, забрали деньги и передали их курьеру. Преступники разрешили девушке оставить себе лишь небольшую часть средств — около 30 тысяч рублей. Подросток осознал обман только при личной встрече с отцом.

В рамках расследования 18-летняя жительница Сургута была арестована судом. Она призналась, что действовала под влиянием угроз со стороны мошенников. Правоохранительные органы продолжают поиски других участников преступной группы, включая курьеров.

Ранее сообщалось, были раскрыты подробности о девушке, похитившей сына бизнесмена.