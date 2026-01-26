«Стала неразговорчивой»: раскрыты подробности о девушке, похитившей сына бизнесмена

В деле об инсценировке похищения сына красноярского бизнесмена появилась новая деталь. 18-летняя жительница Сургута, задержанная в Красноярске, ввела в заблуждение свою семью, сообщив матери, что находится у подруги.

Как рассказала каналу RT мама девушки Рамия, последнее время ее дочь Аделина была неразговорчивой. Правду о местонахождении и задержании женщина узнала лишь после звонка из полиции.

Девушка жила в Сургуте с матерью, ее отец погиб в дорожной аварии в 2013 году. Накануне суд арестовал молодую сургутянку по подозрению в соучастии в афере. По версии следствия, она сопровождала 14-летнего подростка, который числился похищенным. В ходе судебного заседания фигурантка призналась, что стала жертвой угроз со стороны мошенников и действовала по их указанию.

В Следственном комитете уточнили важную деталь: ранее девушка и подросток не были знакомы и не общались до момента их встречи в Красноярске.

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка стала фигуранткой дела о похищении подростка в Красноярске.