«Ловушка недоступности». Почему 90% россиян отложили покупку жилья и к чему это приведет?

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что для большинства россиян приобретение новой квартиры в настоящее время стало недостижимой целью из-за запредельной стоимости.

«У людей сейчас просто нет возможности приобретать квартиры, потому что... сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет! А сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды», — подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что рост цен на продукты, ЖКУ, бензин и другие первоочередные нужды сокращает и без того ограниченные возможности для накоплений на жилье. Прогнозировать восстановление спроса на новостройки в ближайшие два года, по его мнению, крайне сложно — все будет зависеть от общей экономической конъюнктуры и политики Центробанка, в частности, от динамики ключевой ставки, инфляции и доходов населения. При этом, как отметил депутат, стоимость самого жилья продолжает увеличиваться, поскольку на нее напрямую влияют дороговизна материалов, рабочей силы и логистики.

Эти опасения подтверждаются и данными исследований. Почти 90% респондентов участников исследования Frank RG заявили, что откладывают покупку недвижимости как минимум на два года. Аналитики фиксируют значительное охлаждение интереса к рынку: граждане предпочитают занять выжидательную позицию до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с ипотечным кредитованием и не станут предсказуемее цены. Лишь незначительная часть опрошенных рассматривает возможность совершить сделку в ближайшей перспективе.

Статистика цен также демонстрирует отрицательную динамику. По сведениям сервиса «Яндекс Недвижимость», по итогам октября медианная стоимость квартир в городах-миллионниках продолжила рост. Так, однокомнатные квартиры подорожали до 7,8 млн рублей, а двухкомнатные — до 11 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году цены на жилье могут вырасти выше инфляции — на 10–15%.