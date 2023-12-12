Лоза назвал «понтами» требования Брежневой за выступление в России

Вера Брежнева могла бы выступить в России за 75 тысяч евро, часть из которых должна покрыть ее требования в райдере. Помимо оплаты перелетов, она запрашивает личную оборудованную гримерку, проживание в пятизвездочном отеле и обязательное наличие разных мясных нарезок и миксов из орехов. Ей также должны предоставлять СПА-услуги.

При этом звезда против камер, а расстояние между сценой и слушателями просит делать не меньше трех метров.

Как сообщает издание «Утро.ру», эти требования смешат Юрия Лозу. Критик посчитал, что Брежнева страдает от «двойных стандартов», и ее райдер — не больше чем хвастовство.

«Обычные понты» - заявил Лоза в личном блоге.

Артиста удивило, что Брежнева требует закрывать окна плотными шторами в номере и исключить любую видеосъемку ее концертов, даже на новогодних корпоративах. По мнению Лозы, у российских звезд запросы намного скромнее и обычнее, но Брежневу к их списку причислить сложно.

Напомним, что исполнительница хита «Любовь спасет мир» покинула Россию и выступила за поддержку Украины. Певица развелась с супругом Константином Меладзе, стала волонтером и решила давать концерты только на украинском языке.