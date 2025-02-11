Лоза позавидовал Алсу и решил равняться на Высоцкого
Юрию Лозе выдали грамоту вместо звания заслуженного артиста России
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Музыкальный критик, автор и исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза рассказал URA.RU, почему не получил звание заслуженного артиста России.
По словам Лозы, он не сожалеет, что не получил престижное звание, ведь пытался добиться его несколько лет, безуспешно подавая документы. По его словам, бумаги не дошли до комиссии и были развернуты еще на первом этапе, но его об этом не уведомляли. Процедура прохождения всех документов очень сложная и долгая — представитель администрации президента решает, удостаивать ли артиста звания.
«Мне говорили, что я получу звание после певиц Алсу и Инны Маликовой. Много песен Маликовой знаете? В итоге они получили звания, а мне прислали грамоту — молодец, иди, работай дальше», — рассказал Лоза.
Также Лоза рассказал, что однажды был на встрече, где присутствовал Дмитрий Медведев. Политик тогда похвалил творчество исполнителя. Однако в ходе беседы музыкант руководствовался своими принципами и ничего не попросил.
Сейчас Юрий Лоза не имеет звания заслуженного артиста РФ, но, по его признанию, он не злится на историю с документами. Он также напомнил, что у многих великих исполнителей не было никаких особых статусов. Пример тому — Владимир Высоцкий.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженных артисток РФ певицам Елене Ваенге и Кате Лель.