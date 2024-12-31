Несмотря на запрет, за 12 тыс рублей можно будет оказаться на Красной площади в новогоднюю ночь

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по столице проинформировали, что Москве, ожидаемо, с вечера 31 декабря до утра 1 января закроют Красную площадь для свободного доступа. С чем именно это связано — власти не пояснили.

Согласно расписанию ГУМ-катка, работающего на Красной площади по своему собственному расписанию, билет на новогодний сеанс 31 декабря обойдется в сумму около 12 тыс. рублей. Таким образом, можно сказать, что, заплатив данную сумму, можно будет вполне легально встретить Новый год на главной площади столичного мегаполиса.

Отметим, что свободный вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничивают в последние несколько лет. В 2020 и 2021 годах такое решение объясняли пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о захоронении Владимира Ленина, лежащего уже более века в мавзолее на Красной площади, возможно, станет актуальным в будущем.