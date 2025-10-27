Ложка весом 8 кг для Ильи Муромца найдена в Подмосковье

Необычный экспонат, сразу получивший статус одного из самых заметных, пополнил коллекцию Музея ложки в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает издание REGIONS.

Это золотая ложка весом восемь килограммов, созданная по мотивам русских былин. Ее автор — участник специальной военной операции Сергей Иванов. За основу он взял стандартную советскую гантель, которую покрыл золотой краской. К спортивному снаряду он прикрепил деревянную ложку, украшенную традиционной хохломской росписью, что и превратило конструкцию в арт-объект.

Несмотря на изначально шуточный замысел, сотрудники музея с энтузиазмом включили подарок в свою экспозицию. Они предлагают посетителям забавную легенду: возможно, именно такими массивными приборами и пользовались былинные богатыри вроде Ильи Муромца.

Новый экспонат стал показательным: так современные идеи и народные традиции могут соединяться в неожиданных формах, расширяя представление о музейном деле.

Ранее сообщалось, что отец Артемий объяснил символику золота и света в церкви.