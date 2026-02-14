Ложное чувство безопасности: врач предупредил алкоголиков о коварстве трезвости

Известный метод самодиагностики, при котором человек пытается не употреблять алкоголь на протяжении месяца, не только бесполезен для выявления зависимости, но и опасен. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил нарколог Андрей Тюрин, призвав граждан не обманывать себя подобными экспериментами.

По словам специалиста, успешное прохождение такого испытания не является гарантией здоровья. Напротив, положительный результат временного воздержания формирует у человека иллюзию полного контроля над ситуацией. В дальнейшем это ложное убеждение нередко используется как оправдание для регулярного злоупотребления спиртным. Медик добавил, что статистика показывает обратную тенденцию: многие люди после месячного перерыва увеличивают дозировки и начинают пить интенсивнее, чем до «теста».

Истинным маркером пагубного пристрастия, как пояснил нарколог, служит не умение потерпеть, а неспособность отказаться от рюмки в тех обстоятельствах, где это необходимо. Критическими сигналами врач назвал употребление алкоголя перед выходом на работу, во время болезни или в иных ответственных ситуациях, требующих ясного сознания.

Тюрин призвал россиян оценивать не отдельные промежутки трезвости, а общую картину влияния спиртного на свою жизнь. При малейших сомнениях в своем состоянии он порекомендовал обращаться за профессиональной помощью к наркологам, а не полагаться на сомнительные интернет-советы.

