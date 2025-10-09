Ложный след: следователи опровергли информацию о телефоне пропавшего отца семьи

Фото: [ Телефон лежит на траве в парке/Медиасток.рф ]

Следственный комитет России (СКР) опроверг распространившуюся информацию о появлении в сети телефона Сергея Усольцева — главы семьи, пропавшей во время похода в урочище Буратинка под Красноярском, сообщило РИА Новости.

В региональном управлении СК заявили, что данные о сигнале телефона в три часа ночи не соответствуют действительности.

Накануне ТАСС сообщил, что на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин правоохранители зафиксировали источник радиосигнала телефона Усольцева.

Как отмечает телеграм-канал, появление сигнала телефона может свидетельствовать об активации сим-карты мошенниками.

Проверка, последовавшая после этого, показала, что речь идет о старом номере Усольцева, которым пропавший не пользуется продолжительное время.

Семья с пятилетним ребенком отправилась в поход 28 сентября и с тех пор не выходила на связь. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

В настоящее время поисковые операции продолжаются с участием 350 человек, ведущих круглосуточные работы в труднодоступной местности урочища Буратинка.

Ранее доктор медицинских наук Павел Бережанский объяснил, от чего зависят шансы на выживание семьи Усольцевых в тайге.