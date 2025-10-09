Ложный след: следователи опровергли информацию о телефоне пропавшего отца семьи
СКР опроверг информацию о телефоне главы пропавшей в Красноярском крае семьи
Фото: [Телефон лежит на траве в парке/Медиасток.рф]
Следственный комитет России (СКР) опроверг распространившуюся информацию о появлении в сети телефона Сергея Усольцева — главы семьи, пропавшей во время похода в урочище Буратинка под Красноярском, сообщило РИА Новости.
В региональном управлении СК заявили, что данные о сигнале телефона в три часа ночи не соответствуют действительности.
Накануне ТАСС сообщил, что на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин правоохранители зафиксировали источник радиосигнала телефона Усольцева.
Как отмечает телеграм-канал, появление сигнала телефона может свидетельствовать об активации сим-карты мошенниками.
Проверка, последовавшая после этого, показала, что речь идет о старом номере Усольцева, которым пропавший не пользуется продолжительное время.
Семья с пятилетним ребенком отправилась в поход 28 сентября и с тех пор не выходила на связь. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.
В настоящее время поисковые операции продолжаются с участием 350 человек, ведущих круглосуточные работы в труднодоступной местности урочища Буратинка.
