Лучники из Ямала выиграли бронзовые медали на Кубке России

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , соревнования по стрельбе из лука прошли в Улан-Удэ с 10 по 16 июля в рамках Кубка России.

В турнире приняли участие более 350 спортсменов из почти 30 регионов России. Все они собрались вместе, чтобы посоперничать друг с другом в данном виде спорта.

Уже в финале среди смешанных команд Виктория Бальжанова и Виктор Калашников показали отличную спортивную форму. Они стали бронзовыми призерами. Информацией об этом поделился департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

Известно, что добившиеся успеха спортсмены тренируются под руководством выдающегося тренера, которого зовут Бадмажап Цыбиков. Занимаются они в спортивной школе олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой.