Лучшая часть дня: мужчины в восторге от того, как их жены делятся новыми книгами и подкастами

На форуме Reddit развернулась трогательная дискуссия. Мужчины, прожившие в браке не один десяток лет, поделились тем, какие ежедневные мелочи в поведении их супруг вызывают у них самые теплые чувства.

Одним из самых сильных по эмоциональной нагрузке стал пост пользователя с ником MyDogGoldi. Он рассказал, что его жена, с которой они вместе уже 40 лет, страдает от болезни Альцгеймера. Однако болезнь не стерла из ее памяти главного — любви к мужу. Каждое утро, как только она просыпается, первым делом она обнимает его и признается в своих чувствах. Для него это самое яркое событие дня, которое затмевает все остальное.

Другой пользователь, Idealtrajectory, признался, что его безумно трогает неподдельный восторг супруги. Он с большим удовольствием наблюдает за тем, как она увлекается новыми книгами или подкастами. Мужчина признался, что часто ничего не смыслит в темах, которые она с энтузиазмом обсуждает, но ее радость и горящие глаза делают этот обмен информацией лучшей частью его дня.

Участник под ником Mickeydawg1311, чей стаж семейной жизни составляет уже 48 лет, в своем комментарии выделил привычку, связанную с моментом засыпания. По его словам, его жена до сих пор, спустя почти полвека, держит его за руку, когда они ложатся спать. Эта простая, но трогательная традиция остается с ними на протяжении всей совместной жизни.