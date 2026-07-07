«Лучше бокал красного, чем диетическая кола»: нутрициолог сказал, чем мы добиваем печень каждый день

Нутрициолог Сигги Клавьен в беседе с Daily Mail предупредил, что главный враг печени — неправильное питание, а наиболее агрессивный удар наносят ультрапереработанные продукты. По его словам, сосиски, колбасы и бекон перенасыщены солью, консервантами, усилителями вкуса и ароматизаторами, и этот избыток бьет по всем органам, но особенно сильно страдает печень. Высокая калорийность таких продуктов ведет к набору веса, что добавляет нагрузку на орган.

Опасность, по мнению специалиста, представляют и сладкие газировки — как с сахаром, так и с заменителями. Клавьен объяснил, что печень не распознает искусственные подсластители и тратит энергию на борьбу с ними, а кроме того, сахарозаменители усиливают окислительный стресс. По его словам, бокал красного вина предпочтительнее диетической колы. Не менее вредными нутрициолог назвал фруктовые соки и смузи — напитки с высоким содержанием фруктозы, которая при злоупотреблении перегружает печень и провоцирует воспаление.