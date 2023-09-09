«Лучше, чем в Америке»: Андраник Мигранян отметил высокий уровень организации выборов в Подмосковье

«Я уже не раз бывал на избирательных участках в Подмосковье и вот что должен сказать. Я во многих странах видел выборы, в той же Америке. Никакого сравнения! Там часовые очереди к участкам, чтобы проголосовать. У нас же все культурно, тихо, спокойно. Замечательное отношение к людям, которые приходят», — отметил политолог.