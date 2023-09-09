«Лучше, чем в Америке»: Андраник Мигранян отметил высокий уровень организации выборов в Подмосковье
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Известный российский политолог, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян отметил высокий уровень организации всего процесса выборов на территории Московской области.
«Я уже не раз бывал на избирательных участках в Подмосковье и вот что должен сказать. Я во многих странах видел выборы, в той же Америке. Никакого сравнения! Там часовые очереди к участкам, чтобы проголосовать. У нас же все культурно, тихо, спокойно. Замечательное отношение к людям, которые приходят», — отметил политолог.
Мигранян также выразил мнение, что жители стали более ответственно относиться к участию в голосовании. Ведь именно от того, придут они на выборы или нет, зависит дальнейшее развитие региона.
«Даже если отъехать 100 или больше километров от Москвы, можно увидеть прекрасные дороги, хорошие школы, медицинские учреждения, огромные торговые комплексы. И это, все, конечно, заслуга подмосковных властей, которые очень по-современному относятся к решению социальных, экономических и политических вопросов», — заключил Андраник Мигранян.