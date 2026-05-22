«Лучше, чем в Европе»: англичанин из Ноттингема приехал в Хабаровск и развеял миф об унылой России

Британец по имени Ник, приехавший в Хабаровск из Ноттингема, опубликовал в соцсетях ролик, в котором признался, что российский город превзошел все его ожидания.

«В Хабаровске лучше, чем в Европе», — написал он, пояснив, что в Англии и большей части Европы по вечерам все закрыто и темп жизни очень медленный.

На кадрах, снятых иностранцем, — вечерний город, по улицам которого гуляют десятки людей, катаются на велосипедах и роликах, наслаждаясь пришедшим в регион теплом. Ник также заявил, что главная антироссийская пропаганда, которую транслируют европейцам, — это миф о том, что в России жить уныло и тоскливо, и он лично убедился, что это совсем не так.