«Лучше дома в ванной позагораю»: на пляжах Краснодарского края людям приходится стоять

В некоторых публикациях говорится о людях, которым приходится загорать стоя или в воде из-за отсутствия возможности занять место после шести часов утра. Больше всего жалоб поступает на пляж в Витязево.

Однако, как сообщает «Говорит Москва», в пресс-службе мэрии города все отрицают. Там объяснили, что вопрос концентрации отдыхающих касается только части мест, а вообще побережье богато и дикими и галечными пляжами, которые сейчас туристы обделили вниманием.

«Лучше, пожалуй, дома в ванной позагораю»; «Поезжайте к нам на Охотское море, места полно, загорай, сколько хочешь. Только море холодное, а загорать можно, и рыбы куча»; «Везде можно попасть в плохое место и время. Был в Венеции, так там работать никто не хотел, в шесть вечера закрыли пляж, ни лежак не взять, ни в туалет сходить», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что на крымском пляже тренировочную мишень посчитали беспилотником.