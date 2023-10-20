Лучше их не гладить: этих фактов о ленивцах вы точно не знали

Сегодня, 20 октября, отмечают Международный день ленивца. Впервые его отметили в 2010 году, чтобы подчеркнуть важность сохранения природы и животных. В том числе диких обитателей Центральной и Южной Америки, а также Австралии: броненосцев, муравьедов и ленивцев.

Необычные факты о ленивцах — в нашем материале.

Сильные животные

Ленивцы выглядят милыми и безобидными. Но на самом деле они очень сильные. Их мышцы гораздо выносливее человеческих: к примеру, ленивец может провисеть весь день на дереве и не почувствовать никакой усталости.

Несмотря на медлительность, ленивцы могут поранить острыми когтями. И хотя может показаться, что они не могут никому навредить, лучше не подходить к ним и не пытаться погладить.

Быстро растут

Медлительные ленивцы точно обогнали других животных и человека по скорости роста. Некоторые связывают их быстрое взросление с энергосбережением. Они так мало двигаются, что энергия переходит в рост.

Фото: [ freepik.com ]

Удивительным образом сэкономленная энергия также помогает ленивцам быстро восстанавливаться при ушибах и порезах.

Выращивают грибы

Сложно представить, но ленивцы выращивают грибы и водоросли в своей шерсти. Это служит естественным камуфляжем в природной среде.

Часто шерсть животных даже приобретает зеленый оттенок. Примечательно, что у маленьких ленивцев нет водорослей и грибов в шерсти, поэтому старшие обвешивают их ими вручную.

Ранее коту, брошенному в подмосковной Госветклинике, нашли нового владельца.