«Обрел новый дом»: коту, брошенному в подмосковной Госветклинике, нашли нового владельца

Неравнодушный житель Подмосковья решил забрать сфинкса, которого ранее оставили в Лотошинской государственной ветеринарной клинике. Об этом сообщали в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Напоминаем, что в начале октября пятилетнего кота Степана оставили прямо в кабинете ветеринарного специалиста. Владелец животного, под видом посетителя, зашел на прием, оставил кота, а затем скрылся на автомобиле.

Первый заместитель руководителя ведомства, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский рассказал, что две недели кот находился в ветклинике — Степану выделили место в одном из кабинетов. За это время ему активно искали нового ответственного и любящего хозяина. Приютить животное были готовы у себя более 20 жителей Подмосковья.

Теперь уже животное проживает у Александра в поселке Лотошино. Коту дали другое имя — назвали Захаром. Новый хозяин отмечает, что сфинкс чувствует себя хорошо, приучен к лотку, с удовольствием ест сухой корм и играет с плюшевой мышкой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область активно содействует восстановлению новых регионов России.