«Лучше отключить»: эксперты объяснили, почему виртуальная оперативная память превращает мощный смартфон в тормоз

Современные Android-смартфоны все чаще оснащаются функцией виртуальной оперативной памяти, которая по задумке производителей должна выручать устройство при нехватке «живой» RAM. Однако специалисты MakeUseOf предупреждают: на практике этот инструмент способен не ускорить, а ощутимо замедлить работу телефона, и в большинстве случаев его лучше деактивировать.

Принцип работы виртуальной памяти заключается в том, что временные данные, которые уже не помещаются в оперативную память, переносятся на встроенный накопитель. Производители позиционируют это как альтернативу принудительному закрытию фоновых приложений. Однако скорость чтения и записи даже самого быстрого накопителя в разы уступает скорости физической оперативной памяти, из-за чего девайс начинает заметно подтормаживать.

Особенно остро проблема проявляется на устройствах с достаточным объемом реальной RAM — 8, 12 или 16 гигабайт. Авторы материала подчеркнули, что телефон формально может удерживать в фоне больше приложений, но это вовсе не гарантирует их быстрой и плавной работы при возвращении к ним. В итоге пользователь получает не прирост производительности, а задержки и лаги.

По мнению экспертов, виртуальная оперативная память имеет смысл только на бюджетных моделях с объемом RAM в 4 или 6 гигабайт, которым действительно не хватает ресурсов для удержания приложений. На всех остальных устройствах эту настройку рекомендуют отключить вручную через параметры разработчика или соответствующий раздел в памяти телефона.