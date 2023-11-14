Лучшего знатока истории родного края выявили в мытищинской школе № 3

Старшеклассники третьей школы подмосковного городского округа Мытищи приняли участие в викторине на знание выдающихся деятелей науки, культуры и искусства из истории муниципалитета. Победителю вручили бюст императрицы Екатерины Великой в качестве символа наследия России.

В опрос для учащихся школы №3 были включены вопросы об императрице Екатерине II, о полководце Александре Суворове, об ученом в области физики и химии Валентине Каргине, о поэте и переводчике Дмитрии Кедрине, об испытателе и космонавте Геннадии Стрекалове, а также о других выдающихся личностях из истории подмосковного городского округа Мытищи.

Подобные образовательно-патриотические мероприятия направлены на то, чтобы молодые люди лучше узнавали историю малой Родины, а также воспитывались в духе любви к Отечеству.