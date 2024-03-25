Лучшие экспортеры определились в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что лучших экспортеров определили в сферах промышленности, услуг и высоких технологий, строительства, продукции для красоты и здоровья, продукции АПК и готового продовольствия. Кроме того, в регионе определили лучших в номинациях «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортер», «Ответственный экспортер ESG» и не только. Так, например, победителем в номинации экспортер года в сфере высоких технологий среди МСП стала компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щелково. Она занимается выпуском протезов нижних конечностей. Одним из победителей среди представителей крупного бизнеса стала компания ООО «ТД-ВИК» из Люберец, которая производит ветеринарные препараты. Отметим, что конкурс проходил в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», его провел Фонд поддержки ВЭД МО под эгидой Российского экспортного центра и областного Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.