Лучшие семейные театры страны соберутся в Клину

В город приедут лучшие семейные театры, чтобы себя показать и на других посмотреть. А все благодаря фестивалю любительских семейных театров, который пройдет в Клину с 13 по 15 октября.

На несколько дней город погрузится в атмосферу волшебства, иллюзии и творчества, одним словом, в сказку. Недаром и название у фестиваля подходящее «Сказка приходит в твой дом».

«Этот фестиваль проходит в нашем городе не в первый раз и всегда ждем его с нетерпением. Это праздник, да и только», - призналась жительница Клина Арина Кон.

Напомним, фестиваль проводится при поддержке Министерства образования Московской области и Культурного Фронта России общественного движения «Культурный Фронт России» под руководством Народного артиста РФ и депутата Государственной Думы Николая Бурляева. А организаторами выступают Всероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», «Театр доброй сказки» и администрация Клина.

Участниками могут стать не только семейные театры, но и труппы, созданные в детских домах и интернатах, школьные объединения. Главное – выдержать тему нынешнего фестиваля «Мир нашему дому» в постановках. Пять коллективов из Клина это уже сделали.