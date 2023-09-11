Лучшие школы округа выбрали в Серпухове

В городском округе Серпухов прошло голосование за лучшие школы города в рамках проекта «Вклад в будущее».

Десятки тысяч жителей сделали свой выбор и отобрали девять учреждений. Теперь они получат деньги на развитие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Так среди школ, где учатся больше 1,4 тыс. человек, лучшими стали учреждения № 19,10 и 18. В тройку лидеров школ от 1 тыс. до 1,4 тыс. учеников вышли Пролетарская школа, школа № 12 и Дашковская школа. А в группе учреждений, где каждый день садятся за парты до 1 тыс. человек, лучшими признаны Туровская и Липицкая школы, а также школа № 4.

На деньги, которые получат победители, они смогут усилить свою материально-техническую базу – купить оборудование для инженерных классов, наборы робототехники, спортивные площадки, создать интерактивные музеи и многое другое.