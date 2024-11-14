Лучшие специалисты в области гончарного искусства выступят на форуме «Керамика из прошлого в будущее» в Коломне

В городском округе Коломна в пятницу, 15 ноября, в арт-квартале «Патефонка» состоится Третий форум «Керамика из прошлого в будущее», где выступят лучшие специалисты в сфере гончарного искусства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что участниками станут основатель Школы керамики «New Ceramics School», куратор музея «Царицыно» Татьяна Пунанс, руководитель петербургской реставрационно-производственной компании «Паллада» Константин Лихолат, автор научных работ о коломенской керамике Виталий Черкасов, руководитель КДЦ «Дулевский» Виктория Беккер. Помимо этого, ожидаются выступления спикеров из Всероссийского музея декоративного искусства и музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» в северной столице, а также гости из Сысерти и Челябинской области. Также в форуме примут участие представители музейных сообществ, керамисты, гончары, изобретатели, представители туристской индустрии и другие.

Ключевой темой форума станет перспектива развития гончарного искусства. В ходе мероприятия участники проведут беседы о реставрации архитектурной керамики и о ее современных тенденциях.