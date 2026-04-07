Лучшие цирковые коллективы Подмосковья выступили на конкурсе «Парад-алле» в Павловском Посаде

Яркие костюмы, головокружительные трюки и аплодисменты — в минувшую субботу, 4 апреля, Дворец культуры «Павлово-Покровский» превратился в цирковую арену серьезного уровня. Здесь прошел XVI областной конкурс циркового искусства «Парад-алле». Мероприятие собрало 17 любительских цирковых коллективов из 12 муниципальных образований Подмосковья. Всего на сцену вышли более 130 участников — от малышей, делающих первые шаги в акробатике, до опытных артистов, оттачивающих мастерство годами.

Оценку выступлений доверили профессиональному жюри. В его состав вошли заслуженные деятели в области циркового искусства: Валентина Михайловна Савина, Евгений Олегович Маликов и Марина Львовна Осинская. Задача перед судьями стояла непростая: выбрать лучших из лучших в двух главных номинациях — «Лучший творческий коллектив» и «Лучший исполнитель в жанре».

Номинация «Лучший творческий коллектив» распределилась следующим образом:

• Первое место — образцовый коллектив «Студия цирковой гимнастики «Грация»» (Дворец культуры «Химик»), руководители В.В. Голобородько и Н.В. Учеваткина.

• Второе место разделили сразу два коллектива: эстрадно-цирковая студия «Синяя птица» (ДК «Коломна») и образцовый коллектив «Цирковая студия "Алле"» (КДЦ «Южный»).

• Третье место жюри присудило трем коллективам: «Белый рыжий» из ЦКД «Импульс», «Браво» из ДК «Октябрь» (Подольск) и цирк «Энергия» из ЦДК им. М.И. Калинина (Королев).

В номинации «Лучший исполнитель в жанре» места распределились так:

• Первое место — эстрадно-цирковая студия «Синяя птица» (ДК «Коломна»).

• Второе место — народный коллектив «Студия циркового искусства "Юность"» (Центральный Дворец культуры Щелково).

• Третье место досталось сразу трем коллективам: «Браво» из Подольска, а также двум студиям из КДЦ «Южный» — «Цирковая студия «Алле»» и «Энергия».

Главную награду конкурса увез с собой домой коллектив «Цирковая студия «Пилигрим»». И это символично, потому что именно Дворец культуры «Павлово-Покровский» принимал конкурс, и его воспитанники под руководством режиссера Наталии Борисовны Рожковской и ассистента режиссера Алины Сергеевны Поповой доказали, что домашняя арена приносит удачу.

Шестнадцатый «Парад-алле» завершился, но юные артисты уже сейчас готовятся покорять новые вершины.