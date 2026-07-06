Работники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Каширы попасть в запертую квартиру к больному супругу
Спасатели в Кашире помогли женщине попасть в запертую квартиру к больному мужу
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице Каширы попасть в запертую квартиру, где находился ее больной супруг. Мужчина упал дома и не смог самостоятельно подняться.
В службу «112» позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее супруг не может открыть ей дверь квартиры изнутри. Мужчина передвигался на ходунках, упал и не смог подняться.
Прибывшие на место специалисты обнаружили, что квартира расположена на 2 этаже дома. Чтобы не повредить входную дверь, они решили проникнуть в жилище через окно.
В квартире они увидели пострадавшего, подняли его и уложили на кровать. Помощь медиков ему не потребовалась. Супругам посоветовали установить замок с возможностью открытия снаружи.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.