Работники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Каширы попасть в запертую квартиру к больному супругу

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице Каширы попасть в запертую квартиру, где находился ее больной супруг. Мужчина упал дома и не смог самостоятельно подняться.

В службу «112» позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее супруг не может открыть ей дверь квартиры изнутри. Мужчина передвигался на ходунках, упал и не смог подняться.

Прибывшие на место специалисты обнаружили, что квартира расположена на 2 этаже дома. Чтобы не повредить входную дверь, они решили проникнуть в жилище через окно.

В квартире они увидели пострадавшего, подняли его и уложили на кровать. Помощь медиков ему не потребовалась. Супругам посоветовали установить замок с возможностью открытия снаружи.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.