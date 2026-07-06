Сенсация спустя 17 лет: почему эксперты уверены, что Майкл Джексон был мертв за пять часов до вызова скорой?

Спустя 17 лет после смерти американского поп-исполнителя Майкла Джексона эксперты поставили под сомнение официальную версию его гибели, пишет RadarOnline.

Специалисты заново проанализировали материалы криминалистической экспертизы и снимки из особняка певца в Холмби-Хиллз. Их выводы шокируют: Джексон мог быть мертв за несколько часов до того, как его личный врач Конрад Мюррей вызвал скорую помощь.

По данным экспертов, смертельная доза анестетика пропофола была введена, когда Джексон находился на кровати Мюррея, а не в своей спальне. Осознав, что пациент мертв, врач попытался реанимировать его на матрасе, оставив след от сердечно-легочной реанимации. Затем он позвал помощника, чтобы перенести тело в спальню Джексона, где инсценировал попытку спасения и только после этого вызвал скорую.

Одна из странных деталей — открытое окно в комнате. Эксперты допускают, что Мюррей мог открыть его, чтобы привести певца в чувство прохладным воздухом. Ранее сообщалось, что Джексон мог сам увеличить дозу лекарства, но новые данные указывают на то, что врач знал о смерти пациента задолго до вызова медиков.

Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и провел два года в тюрьме. Однако новые факты могут перевернуть представление о тех трагических событиях.

Ранее сообщалось, что байопик о Майкле Джексоне собрал в российском прокате более ₽1,2 млрд.