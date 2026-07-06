Новичка «Чикаго» Канцерова планируют поставить в одно звено с Бедардом

Новичок «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров в дебютном сезоне в НХЛ будет выступать в одном звене с главной звездой команды Коннором Бедардом, считает аналитик The Athletic Скотт Пауэрс.

Эксперт отмечает, что «Ястребы» так и не нашли в межсезонье более заслуженного игрока в тройку к Бедарду.

Портал DailyFaceOff также определяет Канцерова в первое звено к Бедарду и Тайлеру Бертуцци.

В прошлом сезоне 21-летний Канцеров, выступая за «Металлург» стал лучшим снайпером КХЛ с 36 голами в регулярном чемпионате. Еще четыре шайбы нападающий забросил в плей-офф.

По окончании сезона в КХЛ Канцеров заключил с «Чикаго» трехлетний контракт новичка.

Бедарду в июле исполнится также 21 год, однако первый номер драфта-2023 уже успел провести в НХЛ три полноценных сезона. В чемпионате 2025/26 на его счету 75 (30+45) очков в 69 матчах.

Ранее стало известно, что нападающий Егор Чинахов подписал трехлетний контракт с «Питтсбург Пингвинз».