НАТО на грани раскола: раскрыта главная интрига саммита в Анкаре

7–8 июля в Анкаре пройдет саммит НАТО, который может стать переломным для будущего альянса. Впервые за 22 года Турция принимает лидеров 32 стран-участниц, а главная интрига встречи — сможет ли президент США Дональд Трамп окончательно переформатировать НАТО под свои «бизнес-правила». Политолог Марат Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал саммит «сверкой часов» и объяснил, по каким линиям проходит раскол в организации.

В Анкару съедутся лидеры всех 32 государств НАТО, включая Трампа, а также киевский лидер Владимир Зеленский, главы Евросовета и Еврокомиссии, премьеры Японии, Австралии и Новой Зеландии, президент Южной Кореи. Ожидается, что на саммите объявят о заключении оборонных контрактов на миллиарды долларов. Но реальная повестка, по мнению Баширова, лежит в другой плоскости.

Политолог выделил три главные линии раскола внутри альянса, которые будут определять атмосферу в Анкаре.

«Первое — это раскол между США и европейскими участниками. Трамп не верит в то, что Россия нападет на Европу, а если европейцы верят — пусть защищаются самостоятельно. Второй конфликтный узел — деньги. Трамп настаивает, чтобы европейские страны резко увеличили свои военные бюджеты, снижая долю США в финансировании альянса», — пояснил Баширов.

Третья линия раскола — участие в украинском конфликте.

«США вышли из этого конфликта в качестве активных участников. Они продают оружие, дают разведывательные данные, но за это платят европейцы, а не американский бюджет», — заявил Баширов.

Фото: [ istockphoto.com/EvgeniyShkolenko ]

Политолог напомнил, что 4 июля Трамп провел 90-минутный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, предложив помощь в урегулировании конфликта. Днем ранее он созванивался с Зеленским. В Анкаре у Трампа запланирована личная встреча с украинским лидером.

По мнению политолога, встреча в Анкаре станет «сверкой часов», после которой станет понятно, готова ли Европа взять на себя всю полноту ответственности за Украину, и что из этого выйдет. Официально на саммите планируется утвердить пакет военной помощи Киеву на 70 млрд евро и закрепить обязательства по поддержке Украины на следующие годы. Однако, по прогнозу эксперта, каких-то прорывных решений, особенно по вопросу членства Украины в НАТО, принято не будет — европейцы скорее будут играть на этом, чем принимать конкретные обязательства.

Турецкие силовики в преддверии саммита НАТО в Анкаре задержали 24 человека. По всей стране проходят ночные облавы, и под удар могут попасть любые самостоятельные туристы, разбившие лагерь вне официальных кемпингов или снимающие охраняемые зоны на камеру.