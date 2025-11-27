Лучшие в стране: МФЦ Каширы увеличит поток услуг и внедрит новые сервисы

Глава округа Роман Пичугин посетил офис МФЦ на улице Ильича в Кашире и обсудил с сотрудниками работу центра и дальнейшие планы. Среди ключевых тем — возможность открытия нового офиса в Кашире-2, сокращение бюрократических процедур и расширение перечня услуг для жителей.

МФЦ Каширы работает по принципу «одного окна» и предоставляет свыше 400 услуг. С начала года здесь обработали более 55 тыс. обращений. Только офис на Ильича принял свыше 9 тыс. электронных заявок — на треть больше, чем годом ранее. Особым спросом пользуются онлайн-консультации с органами соцзащиты: проведено более 4,5 тыс. видеоприемов.

Несмотря на большой поток заявителей, работу обеспечивают всего 55 сотрудников двух офисов. Центр активно внедряет новые технологии: так, в криптокабине жители уже оформили 83 загранпаспорта, а через МФЦ выдано 773 восстановленных свидетельства ЗАГС. Недавно здесь начал прием представитель регионального оператора по вывозу отходов, что позволяет решать вопросы ЖКХ на месте.

МФЦ Московской области, включая каширское подразделение, второй год подряд признан лучшим в стране.