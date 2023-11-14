Лучших по работе с молодежью определят в Московской области

В прошлую пятницу в Доме Правительства Подмосковья состоялся финал конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников в сфере работы с детьми и молодежью. Его организатором выступило областное Министерство информационных и социальных коммуникаций, которое курирует реализацию молодежной политики в регионе.

«В этом году мы выберем шесть победителей в двух номинациях, общий премиальный фонд составляет 500 тысяч рублей», — отметила руководитель молодежной политики, министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В ведомстве уточнили, что данный конкурс проводят для того, чтобы поощрить работников сферы молодежной политики и найти самые передовые и полезные практики в этом направлении. На конкурс было подано 52 заявки, большинство из которых в номинации для специалистов, еще 11 — в номинации для руководителей. В финал прошли пять руководителей молодежных центров и шесть специалистов по работе с молодежью. В ходе мероприятия участники презентовали различные проекты, в том числе, патриотические акции и акции поддержки бойцов СВО, интеллектуальные квизы и не только. Победителями смогут стать шесть финалистов, их назовут на Итоговом молодежном форуме в конце года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.