Лучших сотрудников балашихинской корпорации «Рубин» наградили в преддверии Дня машиностроителя

Сотрудники авиационной корпорации «Рубин» городского округа Балашиха, которые особенно отличились в профессиональной деятельности, наградили медалями Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть» и «Михаил Калашников».

На торжественной церемонии в преддверии Дня машиностроителя присутствовали глава подмосковной Балашихи Сергей Юров и гендиректор «Рубина» Игорь Ряпин, который также был удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Московской области». Помимо медалей сотрудникам предприятия вручили грамоты и благодарственные письма от главы муниципалитета.

Глава Балашихи подчеркнул, что «Рубин» является одним из ведущих предприятий не только Балашихи и Подмосковья, но и всей России. Оно производит комплектующие для авиационной техники, занимается ремонтов и обслуживанием различных элементов воздушных судов. Отдельно Сергей Юров пожелал сотрудникам корпорации успешного выполнения задач.