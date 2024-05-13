Лучших сотрудников Почты России определили в Московской области

В Подмосковье определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства, который провели Почта России и Профсоюз работников почтовой связи. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участниками от Москвы и Подмосковья стали более 50 человек — операторы почтовой связи, начальники почтовых отделений, почтальоны, водители и сортировщики. Победу среди представителей Московской области одержали почтальоны Оксана Терешкова, Надежда Капустина, Евгения Шарова, операторы почтовой связи Светлана Потапова, Ольга Куклина и Ирина Руденко. Кроме того, в числе лидеров оказались начальники почтовых отделений Кристина Сухарева, Юлия Елецкова и Светлана Попова, сортировщики Юлия Якутович, Екатерина Молчанова и Татьяна Шишкова, водители Иван Стрельбовский, Роман Шоминов и Артём Щербаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.