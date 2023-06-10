Лучших специалистов в сфере местного самоуправления определят в Подмосковье

Заявки принимаются по девяти номинациям. Так, определят лучших специалистов в сфере экономики и финансов; в социальной сфере; в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления; в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства; в сфере ЖКХ. Также будут определены лучшие депутат представительного органа муниципалитета, руководитель органа территориального общественного самоуправления и сельский староста.

Заявки принимаются по электронной почте: sovetmomo@mail.ru. Подать заявку могут муниципальные служащие, депутаты, руководители органов территориального общественного самоуправления, сельские старосты, а также сотрудники органов местного самоуправления муниципалитетов, не являющиеся муниципальными служащими.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Совета муниципальных образований Московской области. Справки по телефону: 8 (985) 368-10-02 (заместитель исполнительного директора Совета, Осина Вероника Николаевна).