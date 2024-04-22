Лучших специалистов в сфере местного самоуправления Подмосковья наградят в Общественной палате РФ

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2023» и «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023» пройдет 23 апреля в Общественной палате России.

Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» проводится Советом муниципальных образований Подмосковья уже в шестнадцатый раз. В нем принимают участие муниципальные служащие и сотрудники органов местного самоуправления, сотрудники муниципальных учреждений, депутаты муниципальных Советов депутатов, председатели территориального общественного самоуправления, а также сельские старосты.

В этом году в конкурсе приняли участие представители 23 городских округов региона. Больше всего заявок, по четыре, поступило из Ленинского округа и Мытищ. По три заявки — из Клина, Каширы и Подольска.

Конкурс проводится по девяти номинациям. Самая «конкурентная» номинация — «Лучший староста сельского населенного пункта».

После подведения итогов первого конкурса назовут призеров конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023». Этот конкурс проводится в третий раз. Его организатором выступает Ассоциация развития территориального общественного самоуправления Подмосковья при поддержке Совета муниципальных образований региона.

Конкурс направлен на выявление и поддержку общественных инициатив граждан, создание условий для реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, повышение гражданской активности населения.