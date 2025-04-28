Лучший фан-клуб выбирают на Русской музыкальной премии

Недавно номинанты Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выступили в Москве, а вскоре запустили голосование среди зрителей, которые могут стать лучшими фанатами церемонии.

«Лучший фан-клуб» — любимая и уникальная номинация Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На XIV мероприятии не сделали исключений, запустив голосование для зрителей на странице телеканала «ВКонтакте». 21 мая в LIVE АРЕНЕ огласят результаты и расскажут, чьи поклонники самые активные.

В этом году церемонию дополнили приятной возможностью: любой голосовавший сможет стать гостем Русской музыкальной премии, то есть выиграть билеты на яркое и долгожданное событие.

Десятки любимых исполнителей, включая Мари Краймбрери, Хабиба, ANNA ASTI, Сергея Лазарева, Нюшу, ждут голоса фанатов.

Масштабное шоу также пройдет 21 мая: лучшим в разных номинациях вручат самовары.

Ранее сообщалось, что RU.TV включили в список самых развивающихся российских каналов.