Лучший фан-клуб выбирают на Русской музыкальной премии
Стартовало голосование за лучший фан-клуб XIV Русской музыкальной премии RU.TV
Фото: [Русская медиагруппа]
Недавно номинанты Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выступили в Москве, а вскоре запустили голосование среди зрителей, которые могут стать лучшими фанатами церемонии.
«Лучший фан-клуб» — любимая и уникальная номинация Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. На XIV мероприятии не сделали исключений, запустив голосование для зрителей на странице телеканала «ВКонтакте». 21 мая в LIVE АРЕНЕ огласят результаты и расскажут, чьи поклонники самые активные.
В этом году церемонию дополнили приятной возможностью: любой голосовавший сможет стать гостем Русской музыкальной премии, то есть выиграть билеты на яркое и долгожданное событие.
Десятки любимых исполнителей, включая Мари Краймбрери, Хабиба, ANNA ASTI, Сергея Лазарева, Нюшу, ждут голоса фанатов.
Масштабное шоу также пройдет 21 мая: лучшим в разных номинациях вручат самовары.
Ранее сообщалось, что RU.TV включили в список самых развивающихся российских каналов.