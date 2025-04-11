RU.TV включили в список самых развивающихся российских каналов

Телеформат не перестает быть актуальным в России, что доказали солидные охваты канала RU.TV. Сейчас его аудитория превышает 23 млн человек: показатели планируют увеличить, в том числе за счет рекламной кампании. Mediascope также будет измерять главный телеканал русской музыки.

Предоставили цифры, где можно отследить рост канала. Так, в сравнении с 2023-м, за 2024 год ежедневный охват телеканала увеличился на 5% в возрастной категории 18-24. Также на 4% подрос интерес в категории 25-34 лет. Большой прирост, в 26%, заметили в у зрителей 18-24 лет (по сравнению с 2022 годом).

Развитие продолжается, а цифры растут. Только за декабрь 2024 — март 2025 прирост аудитории составил 12%, в том числе по 5% и 8% в разных возрастных категориях. Это значит, что RU.TV показывает высокую конкурентноспособность, постоянно развивается и интересует все больше людей.

Следующее знаменательное событие, запланированное каналом — Премия RU.TV, которая состоится 21 мая в LIVE Арене. Мероприятие поможет продвинуться самому ресурсу, стать еще более привлекательным для рекламодателей и подарить зрителям яркие эмоции.

Ранее был назван топ-5 СМИ по охвату аудитории в «Дзене».