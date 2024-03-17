Лучший неонатолог РФ Денис Аксенов проголосовал на избирательном участке в Балашихе

Аксенов проголосовал на избирательном участке №45 в Балашихе. На выборы он приехал со всей семьей — супругой и тремя детьми. Врач рассказал, что его жена проголосовала онлайн, а он решил сделать это традиционным способом, заодно показать детям, как проходит весь процесс.

«Они первый раз приняли участие в выборах президента страны. От нашего выбора зависит судьба нашего государства», - подчеркнул Аксенов.