Лучший неонатолог РФ Денис Аксенов проголосовал на избирательном участке в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского роддома Денис Аксенов отдал свой голос на президентских выборах.
Аксенов проголосовал на избирательном участке №45 в Балашихе. На выборы он приехал со всей семьей — супругой и тремя детьми. Врач рассказал, что его жена проголосовала онлайн, а он решил сделать это традиционным способом, заодно показать детям, как проходит весь процесс.
«Они первый раз приняли участие в выборах президента страны. От нашего выбора зависит судьба нашего государства», - подчеркнул Аксенов.