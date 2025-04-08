Лучший семенной картофель производится в Шатуре
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Шатура]
Опытные садоводы с нетерпением предвкушают начало сельскохозяйственного сезона.
Картофель, безусловно, занимает центральное место на большинстве приусадебных участков, занимая при этом наибольшую площадь.
В нашем регионе существуют фермерские хозяйства, которые занимаются культивацией картофеля на профессиональном уровне, используя современные технологии.
Семенной картофель высокого качества производится на предприятии «Агрофорвард», расположенного в поселке Леки. На территории, занимающей более 160 гектаров, культивируются сорта суперэлитной и элитной категории. Эти сорта характеризуются повышенной устойчивостью к распространенным заболеваниям и отличаются высокой продуктивностью. Ежегодно ферма предлагает около 10-12 сортов, адаптированных к различным климатическим условиям.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Шатура]
Руководитель предприятия Виктор Штайнепрайс рекомендует следующие три сорта картофеля для выращивания в Московской области:
Алует;
Аризона;
Пикассо.
Основными партнерами предприятия являются крупные сельскохозяйственные организации, которые заранее формируют заказы на конкретные сорта картофеля перед началом посевной кампании.