Лучший семенной картофель производится в Шатуре

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Картофель, безусловно, занимает центральное место на большинстве приусадебных участков, занимая при этом наибольшую площадь.

В нашем регионе существуют фермерские хозяйства, которые занимаются культивацией картофеля на профессиональном уровне, используя современные технологии.

Семенной картофель высокого качества производится на предприятии «Агрофорвард», расположенного в поселке Леки. На территории, занимающей более 160 гектаров, культивируются сорта суперэлитной и элитной категории. Эти сорта характеризуются повышенной устойчивостью к распространенным заболеваниям и отличаются высокой продуктивностью. Ежегодно ферма предлагает около 10-12 сортов, адаптированных к различным климатическим условиям.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Руководитель предприятия Виктор Штайнепрайс рекомендует следующие три сорта картофеля для выращивания в Московской области:

Алует;

Аризона;

Пикассо.

Основными партнерами предприятия являются крупные сельскохозяйственные организации, которые заранее формируют заказы на конкретные сорта картофеля перед началом посевной кампании.