Лучший учитель Подмосковья получила грант от крупного российского банка

Учительница русского языка и литературы из Сергиева Посада Мария Базулина стала обладательницей гранта от банка ВТБ. Преподаватель сможет пройти обучение в центре «Сириус» в Сочи.

Базулина преподает в городской школе №2. В этом году она была признана победительницей конкурса «Учитель года Подмосковья».

Как отметил глава дирекции по работе с клиентами госсектора указанного банка Максим Стольников, организация уже третий год выступает в качестве генерального партнера конкурса «Учитель года России».

Стольников также поблагодарил всех учителей за их труд и высокую миссию, которую они несут.